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  4. Eliyle 3-1 yapan Ergin Ataman'a Fenerbahçe'den olay tepki! ''İsmini bile anmak istemediğim o şahsın..."

Eliyle 3-1 yapan Ergin Ataman'a Fenerbahçe'den olay tepki! ''İsmini bile anmak istemediğim o şahsın..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.09.2024 11:53
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Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulunmuştu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Eliyle 3-1 yapan Ergin Ataman'a Fenerbahçe'den olay tepki! ''İsmini bile anmak istemediğim o şahsın..."

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını kapsamında İstanbul'da Panathinaikos'u konuk etti. Ergin Ataman'ın önderliğindeki yeşil-beyazlılar, karşılaşmadan 85-56 galip ayrıldı. Ataman, mücadelenin ardından tribünleri selamlarken derbiyi hatırlattı. Eski Galatasaray koçu, dev maçın skoru göstererek dikkatleri çekti.

"İSMİNİ BİLE ANMAK İSTEMEDİĞİM O ŞAHSIN..."

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ergin Ataman'a tepki gösterdi. Kızılhan, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık..."

"İLGİLİ AKSİYONLARI ALACAĞIZ"

"İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Ergin Ataman fenerbahçe galatasaray
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