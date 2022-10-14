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Eliyle beslediği tilki "Maykıl" can dostu oldu

14.10.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki köyünde yılın bir bölümünü geçiren Hıdır Anıl, bahçelerine dadanan tilkiyi eliyle besleyince aralarında dostluk gelişti - Anıl: - "Et ve ekmek verdikten sonra evcilleşmeye başladı. Elimizden yiyecek alıyor. Bizimle kahvaltı yapıyor, besliyoruz, evcilleştirdik"

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ / METİN DERE - Yılın bir bölümünü akrabalarıyla Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki köylerinde geçiren Hıdır Anıl, eliyle beslediği tilkiyle dost oldu.

Yıllardır Bursa'da yaşayan Anıl, Yılmaz ve Ulucan aileleri, 5 yıl önce Yedisu ilçesinin yaklaşık 2 bin rakımlı Kabayel köyünde yaptırdıkları evlerinde yılın bir bölümünü geçirmeye başladı.

Üç ay önce bahçede kedileriyle bir tilkinin kavgasına tanıklık eden Hıdır Anıl, müdahale ederek, hayvanları ayırdı.

Anıl, tilkiye et ve ekmek verdi. Bir süre sonra tekrar bahçeye gelen tilkiyi gören Anıl, eliyle yiyecek vermeye başladı.

Bazen diğer komşuların da yiyecek verdiği tilkiyle Anıl arasında dostluk oluştu.

"Maykıl" ismini verdiği tilkiyi bahçeye geldiğinde yanından ayırmayan Anıl, "O benim can dostum oldu" dedi.

- "Bizimle kahvaltı yapıyor, besliyoruz, evcilleştirdik"

Hıdır Anıl, AA muhabirine, her yıl mayıs ayında köylerine geldiklerini kışa doğru da Bursa'ya döndüklerini söyledi.

Hayatında ilk defa böyle bir şey yaşadığını anlatan Anıl, şöyle konuştu:

"Tilki can dostumuz. Et ve ekmek verdikten sonra evcilleşmeye başladı. Aramızda çok güzel bir sevgi bağı oluştu. Elimizden yiyecek alıyor. Hayatımızda ilk defa tilki ile böyle bir iletişimimiz oldu. İsmini de 'Maykıl' koydum. Böyle sesleniyorum kendisine. Sabah 06.30 sıralarında geliyor. Bizimle kahvaltı yapıyor, besliyoruz, evcilleştirdik. Gayet güzel bir hayvan, iletişimimiz güzel. Geçen gün evin içerisine girdi ve odaları gezdi."

Komşularının kendisine, tavuklara saldırdığı için tilkiyi beslememesi yönünde telkinde bulunduğunu ifade eden Anıl, "Ama burada 4 tane kedi yavruları var, onlara hiç karışmadı, onlarla oynuyor. Hayvana sevgiyle yaklaştığın zaman kesinlikle ne tavuk ne de kedi yavrusuna zarar vermez" diye konuştu.

Hıdır Anıl'ın komşusu Birgül Ulucan da her gün bahçede tilkiyle karşılaştıklarını kaydederek, "Herkes ona alıştı. Masamızın üzerine çıkıyor. Kovsak bile yine geliyor." dedi.

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