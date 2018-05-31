MAGAZİN

Eliz Sakuçoğlu'dan erkek hayranlarına mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

Bir süredir ara verdiği spor çalışmalarına yoğun bir şekilde geri dönen Eliz Sakuçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla erkeklere seslendi

Eliz Sakuçoğlu'dan erkek hayranlarına mesaj

Çalışmalarına ara vermesine rağmen kısa zaman içinde yaptığı egzersizlerle geçen yaz sergilediği karın kaslarına yeniden kavuşan Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından karın kaslarının fotoğrafını paylaşırken bu paylaşıma düştüğü notlarla dikkat çekti.

Kadınlarda dış güzelliğe önem veren erkeklere seslenen Sakuçoğlu bunun geçici olduğunu önemli olanınsa iç güzellik olduğunu söyledi.

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İşte Eliz Sakuçoğlu’nun o satırları: “Kendi adıma konuşayım hiç kimselere beğendirmek için değil ama sadece kendim için canım istediğinde bu vücudu yapar ve canım istediğinde de yine bozarım. Paşa gönlüm nasıl isterse…

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İç güzellik ve iyi bir insan olmak her şeyden daha önemli! Gel gelelim şunu da söylemedem edemeyeceğim, sözüm size beyler… Bize vitrinimize değil iklimimize gelen adamlar lazım! Dış güzellik geçici”

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