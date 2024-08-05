Elizabeth Hurley bildiğiniz gibi... Bu sefer sarı bikinisiyle poz verdi

Elizabeth Hurley yeni bir güneş kremini tanıtmak için sarı bikinisiyle poz verdi. 59 yaşındaki aktris, parlak iki parçalı bikinisiyle inanılmaz vücudunu sergilerken akıp giden yıllara meydan okudu.

Hafta sonu Instagram'da yayınladığı gösterişli klipte Elizabeth duş alıp güneş kremini baştan çıkarıcı bir şekilde vücuduna sürdüğü anlar paylaşarak yine adından söz ettirmeyi başardı.

Bir dönemin ünlü modeli Elizabeth Hurley, son olarak "Strictly Confidential" filminde yer aldı.

59 yaşındaki oyuncunun filmdeki müstehcen sahneleri sosyal medyada tartışma konusu oldu çünkü filmin yönetmenliğini Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian üstleniyordu.



Ancak ünlü oyuncu ve oğlu bu konuda kendisine gelen eleştirileri pek de umursamadı.