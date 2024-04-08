Elizabeth Hurley'in oğlu filmiyle yerden yere vuruldu! Annesini müstehcen sahnelerde oynatmıştı

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'nin yeni filmindeki müstehcen sahneleri gündemdeydi. Filmin yönetmen koltuğunda ise Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian var.

Damian Hurley'nin Strictly Confidential filmi Cuma günü ABD'deki belirli sinemalarda ve Prime Video'da gösterime girdikten sonra eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu.

Damian ilk yönetmenlik denemesi için 58 yaşındaki annesi Elizabeth Hurley'i filmde oynattı, ancak görünen o ki onun yıldız gücü bile filmi kurtarmaya yetmedi - film yerden yere vuruldu ve 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirildi.

Genç yönetmene gelen eleştirilerden biri de annesini verdiği roldü. Seyirci Elizabeth'in açık saçık sahnelerini yönetenin oğlu olduğunu bilerek yer almasından rahatsızlık duydu.

Yapılan eleştirilerde "Damian bu filmle fiziksel bir olay yaratmaya çalışıyor, ancak konu açık ten ve gerçek oyuncu kimyasına geldiğinde fazla ileri gitmiyor, büyük ölçüde boş yüzlü şehvet sahnelerine odaklanıyor ve Elizabeth'i bir dizi göğüs dekoltesi artırıcı kıyafet içinde tutuyor" denildi.

Bir diğer eleştiride ise "Elizabeth Hurley filmin en müstehcen sahnesini çekiyor ki bu sahneyi oğlunun çektiğini düşününce izlemesi garip geldi" yorumları dikkat çekti.







