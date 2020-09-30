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Elizabeth Hurley'nin oğlu Damien annesinden rol çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Ünlü İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin oğlu Damien, sosyal medyada verdiği pozlarla dikkat çekiyor. Damien'in paylaştığı üstsüz fotoğraf kısa sürede gündeme oturdu.

Elizabeth Hurley'nin oğlu Damien annesinden rol çaldı

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley’nin oğlu Damien, sosyal medyada çarpıcı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla fiziğini koruduğunu gözler önüne seren annesinin izinden giderek modellik yapmaya başlayan Damien, Instagram hesabından üstsüz bir fotoğrafına yer verdi.

Ekran Alıntısı

Omzuna astığı fotoğraf makinesiyle gezintiye çıkan 18 yaşındaki Damien, takipçilerine günlerinin nasıl geçtiğini sordu. Genç modelin fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, annesiyle rekabete girdiği yorumları yapıldı.

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Elizabeth Hurley’nin ünlü iş adamı Steve Bing’le olan beraberliğinden dünyaya gelen Damien, babasının ölümünün şokunu atlamaya çalışıyor. 55 yaşındaki Bing, Haziran ayında yaşamına son vermişti.

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