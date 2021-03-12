Elizabeth Hurley önce sutyensiz paylaştı sonrasında...

Eski manken ve oyuncu Elizabeth Hurley paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. 55 yaşındaki ünlü isim geçtiğimiz günlerde sutyensiz paylaşımıyla olay yaratmıştı. Vakit kaybetmeden sosyal medya hesabından yeni fotoğraf paylaşan ünlü yıldız yine geleneği bozmadı.

Yaşlanmaya meydan okuyan ünlü yıldız, göğüslerini ortaya çıkaran tek parça mayosuyla hayranlarının beğenisini kazandı. Son olarak Royals dizisinde rol alan Elizabeth Hurley, kendi markası olan Elizabeth Hurley Beach serisinden askısız bir mayo ile kırmızı fon önünde çekilmiş neşeli bir fotoğrafını paylaştı. Hayranları, Elizabeth Hurley’in fotoğrafına övgü dolu sözler ve beğeni yağdırdı.

