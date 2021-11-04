Elizaveta Belyaeva'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan Lokomotiv Moskova'nın tribün lideri olan Elizaveta Belyaeva flaş ifadeler kullandı.

İLGİNÇ İTİRAF

Lokomotiv Moskova tribün lideri Elizaveta Belyaeva, bu karşılaşmaya dair ilginç bir itirafta bulundu. Belyaeva, yaptığı açıklamada "Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Olimpiu Morutan'ı çok karizmatik buluyorum..." dedi.

KIZDIRAN SÖZLER!

Elizaveta Belyaeva, "Beşiktaş taraftarı dünyada en iyilerden. Bana Galatasaray taraftarı mesaj atıyor göreceksin biz daha iyiyiz diye... Beşiktaş Parktaki ortamdan sonra orası çocuk parkı gibi gelecektir." ifadelerini kullandı.



