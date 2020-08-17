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Eljero Elia Başakşehir ile yeniden masaya oturacak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 17.08.2020 07:42 | Son Güncelleme

Başakşehir ile sözleşmesi biten Eljero Elia'nın turuncu lacivertli kulüple Pazartesi akşamı yeniden masaya oturacağı iddia ediliyor.

Eljero Elia Başakşehir ile yeniden masaya oturacak

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'nın turuncu lacivertli kulüple yeniden masaya oturacağı iddia edildi.

AD'nin haberinde Elia'nın bonservisini eline aldıktan sonra bir çok kulüple görüştüğü ve en ciddi kulüplerden birinin Utrecht olmasının yanı sıra Başakşehir ile de yeniden masaya oturacağı iddia edildi. Yönetimin Elia ile yeniden anlaşma isteği olduğu belirtilen haberde Hollandalı isme Almanya, İtalya ve Belçika'dan da teklifler olduğunun altı çizildi.

Eljero Elia bilindiği gibi bir süre ilk 11'de oynamayınca sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıklamıştı. Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Elia geçen sezon 31 maçta 3 gol 2 asist kaydetmişti. (Sporx)

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