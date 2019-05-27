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Eljif Elmas: Fenerbahçe ile beraber karar vereceğiz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.05.2019 09:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili soruya Eljif Elmas, 'Hiçbir şeye karar vermedim' dedi.

Eljif Elmas: Fenerbahçe ile beraber karar vereceğiz

Fenerbahçeli Eljif Elmas, yayıncı kuruluşun transfer sorusu üzerine konuştu.

Eljif Elmas transfer sorusuna, "Bilmiyorum, hiçbir şeye karar vermedim. Benimle ilgili değil. Kulüp de bakacak. Beraber karar vereceğiz artık." yanıt verdi.

"İTALYA, İNGİLTERE, İSPANYA, ALMANYA"

Eljif Elmas'ın babası Cevat Elmas da geçtiğimiz günlerde, "Son gelişmelerden sonra Eljif Elmas'a çok büyük takımların ilgisi var doğru. Geleceği hakkında birçok spekülasyon yapıldığını biliyoruz. Ayrıca, Eljif'in herhangi bir menajeri yok ve temsilciliğini ben yapıyorum. Nikola Gjoshevski, benim en yakın danışmanım. İtalya ile ilgili konularda da George Gardi'den yardım alıyoruz." dedi.

Oğluna büyük liglerden ilgi olduğunu söyleyen Cevat Elmas, "İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin ilgisi olduğu doğru. Fakat, Eljif'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı var. Bu nedenle, Eljif'i isteyecek her kulüp Fenerbahçe ile görüşmeli." diyerek sözlerini sürdürdü.

"FENERBAHÇE İLE TOPLANTI YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe ile bu yaz bir toplantı yapacaklarını söyleyen Eljif'in babası ve menajeri, "Birlikte bir karar vereceğiz. Hem Fenerbahçe, hem Eljif için en iyi olacak şekilde bir çözüm bulacağız." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

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Fenerbahçe Eljif Elmas

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