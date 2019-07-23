Eljif Elmas’ın transfer ücreti ne kadar? Napoli’ye kaça transfer oldu, Fenerbahçe ne kadar bonservis alacak?

Fenerbahçe’nin KAP’a yaptığı açıklamaya göre sarı lacivertliler Eljif Elmas transfer için Napoli ile anlaştı genç yetenek İtalyan ekibine transfer oldu. Peki Eljif Elmas’ın transfer ücreti ne kadar? Fenerbahçe bu transferden bonservis olarak ne kadar para kazandı?
KAP’a verilen bilgilere göre 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas 16 milyon euro ve 1.5 milyon euro bonuslar karşılığı yeni sezonda Napoli’de forma giyecek. Fenerbahçe klüp Elmas'ı 295 bin Euro'ya transfer etmişti. Yani sarı lacivertliler bu transferden büyük bir kâr elde etmiş oldu.
İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama:
Fenerbahçe Kulübü, resmi siteden genç yıldızın Napoli'ye transfer olduğunu açıklayarak, "Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas’ın transferi konusunda İtalya’nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır. Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif’e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
27 Eylül 1999 tarihide Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulubü Rabotnicki'nin altyapısında başlamış, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etmiştir.1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hakim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş, son olarak da Makedonya A Milli Takımı'na yükselmiştir. On numara mevkisinde oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilmektedir. Elfij Elmas, 2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek. Elmas, Rabotnicki ile geçen sezon 35 maça çıkarken 7 gol attı, 7 de asist yaptı.
Makedonya U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen Elif Elmas, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da 'En iyi Genç Oyuncu' seçilmişti. Kaynak: Eljif Elmas kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
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