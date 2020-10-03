Eljif Elmas, koronavirüse yakalandı

Napoli, Eljif Elmas'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Napoli'den yapılan açıklamada, "Üst üste 4 test gerçekleştirilmiş ve tamamında testler pozitif çıkmıştır." denildi.

21 yaşındaki Makedon futbolcu, 2019 yazında Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Eljif Elmas, bu sezon oynanan 2 Serie A maçında 73 dakikada süre buldu ve 1 gol attı. (Sporx)

