Eljif Elmas, koronavirüse yakalandı

Napoli, Eljif Elmas'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Napoli'den yapılan açıklamada, "Üst üste 4 test gerçekleştirilmiş ve tamamında testler pozitif çıkmıştır." denildi.
21 yaşındaki Makedon futbolcu, 2019 yazında Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Eljif Elmas, bu sezon oynanan 2 Serie A maçında 73 dakikada süre buldu ve 1 gol attı. (Sporx)
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