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Eljif Elmas Makedonya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:54 | Son Güncelleme

Makedonya’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı Cebelitarık ve Ermenistan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Fenerbahçe’den Eljif Elmas da çağrıldı.

Eljif Elmas Makedonya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna alındı.

Makedonya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 18 futbolcu dahil etti.

Makedonya, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül’de deplasmanda Cebelitarık, 9 Eylül’de evinde Ermenistan ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Gimnastic), David Mitov Nilsson (Norrköping)

Defans: Stefan Ristovski (Sporting Lizbon), Kire Ristevski (Vasas), Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Darko Velkovski (Rijeka), Mite Cikarski (PAS Giannina)

Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arija Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (Ferencvaros), Boban Nikolov (Vidi), Ezgjan Alioski (Leeds United)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski (Palermo), Ivan Trickovski (AEK Larnaka)

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Eljif Elmas makedonya milli takımı UEFA Uluslar Ligi

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