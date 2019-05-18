Eljif Elmas yarışına Manchester United da dahil oldu

Yaz transfer döneminde adından en çok söz ettirecek isimlerin başında gelen Fenerbahçe'nin 19'luk yıldızı Eljif Elmas'la ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia daha geldi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçirirken Eljif Elmas, sarı-lacivertli camianın yüzünü güldüren isimlerin başında geliyordu. 19 yaşındaki futbolcu özellikle son haftalarda gösteriği performansla birlikte devlerin radarına takılmıştı.

Ada'da yayım yapan Daily Mail gazetesinin haberine göre Tottenham Hotspur ve Manchester City'nin ardından bir Premier Lig devi daha genç futbolcunun transferi için devreye girdi. Haberde, Avrupa'nın genç ve yetenekli futbolcularını takibe alan ve bu yıldız adaylarından birçoğunu kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın, Eljif'i izleye başladığı belirtildi.

Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan ve bonservisi için 15 ila 20 milyon euroluk bir bedelin konuşulduğu Eljif'e Real Madrid, Inter, Zenit Saint Petersburg, Spartak Moskova'nın da talip olduğu iddia ediliyordu.



