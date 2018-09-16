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Söz Eljif Elmas'ta

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.09.2018 23:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Eljif Elmas, Yassine Benzia ve Jailson açıklamalarda bulundular. Üç oyuncu da taraftardan zaman istedi

Söz Eljif Elmas'ta

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü kaydeden Elif Elmas, karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Elif, "3 puanı takım halinde kazandık, istediğimiz 3 puandı. Ben de gol attığım için mutluyum ama takım kazandığı için daha da mutluyum. İnşallah bu yolda beraber ilerleyeceğiz" dedi.

Kısa süre içinde birçok maça çıkacakları hatırlatılan genç oyuncu, "Zamanımız yok ama elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıp, maçlarımızdan 3 puanla dönmek istiyorum. Yeni oyuncular var ama zamanla her şey olacak" yorumunu yaptı.

BENZIA: ZAMANLA TAKIM ARKADAŞLARIMI TANIYACAĞIM
Fenerbahçe'nin deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede ilk kez sahaya çıkan ve geçer not alan Yassine Benzia, maç sonrasında konuştu. Karşılaşmayı değerlendiren Benzia, "Çok iyi bir akşamdı bizim için ve kendi adıma da aynı şey geçerli. Kazandığımız için, takıma katkı verdiğim için mutluyum. Ben ve takım için güzel bir akşam oldu" ifadelerini kullandı.

Henüz takıma adapte olamadığını belirten Benzia, "Sadece 3-4 antrenman yapma şansım oldu takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanımak için çok zamanın olmadı ama futbolun dili evrensel. Bazı oyuncular ayağına, bazı oyuncular koşu yoluna top ister. Zamanla arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım" dedi.

JAILSON: TOP AYAĞINIZA GELDİĞİNDE ÇABUK OYNAMALISINIZ
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jailson, Konyaspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydikten sonra açıklamalarda bulundu. Mutlu olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Benim için yeni bir tecrübeydi, kariyerim için önemli. Galibiyetle ilk maçıma çıkmam önemliydi. Çok kompakt ve çok çabuk oynanan bir lig. Top ayağınıza geldiğinde hemen düşünüp oynamanız gerekiyor. Kısa sürede adapte olacağım. İlk maçımdı, takım arkadaşlarımı tanıyorum. Daha çok çalışıp, takım arkadaşlarımı daha yakından tanıyacağım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
konyaspor-fenerbahçe Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano Yassine Benzia Jailson

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