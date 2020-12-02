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Ellen Page trans olduğunu açıkladı

02.12.2020 09:03 | Son Güncelleme:
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Ellen Page trans olduğunu açıkladı

Kanadalı oyuncu Ellen Page, transeksüel olduğunu ifade ederek ismini değiştirdiğini duyurdu. 33 yaşında sanatçı, sosyal medya hesabından Elliot ismini aldığını belirtti.

Son olarak Netflix yapımı The Umbrella Academy ile seyirci karşısına çıkan ve 2007 yılında rol aldığı Juno filmiyle Akademi Ödülü kazanan Ellen Page, artık trans birey olduğunu açıkladı.

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2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu söyleyen oyuncu, artık Elliot adını kullanacağını belirterek Instagram hesabından bir duyuru yayınladı.

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Page şu ifadeleri kullandı:

Merhaba arkadaşlar, trans olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum ve ismim Elliot. Bunu yazdığım, burada olduğum, hayatımda buraya geldiğim için şanslı hissediyorum.

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Bu yolculuğumda beni destekleyen muhteşem insanlara karşı minnet duyuyorum. Trans topluluğunda pek çok kişi tarafından etkilendim. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı kapsayıcı ve şefkatli bir yer yapmak için durmadan çalıştığınız için teşekkür ederim. Daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için her türlü desteği sunacağım.

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Oyuncu, 2018'de dansçı ve koreograf Emma Portner ile evlenmişti.

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