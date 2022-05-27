Elma sirkesi zayıflatır mı? Elmanın çekirdeğinde siyanür var mı? Elmanın faydaları nelerdir? Elma sirkesi nedir, faydaları nelerdir? Elma sirkesi nasıl kullanılır?

Araştırmalar elmanın, prostat ve akciğer kanseri riskini azalttığını göstermiştir. Diğer birçok meyve gibi elma da yüksek miktarda C vitaminine eşdeğer olan fenolik bileşenler ve kanser riskini ve DNA hasarını azaltan değerli antioksidanlar içermektedir, bu özelliğini polifenol içeriğinden almaktadır. Bundan ayrı olarak, zengin lif içeriği kalın bağırsak faaliyetlerine yardımcı olmasının yanında kalp hastalıklarında, kilo vermede ve kolesterolün kontrolünde etkilidir. Beslenme Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Gamze Tunç Gümüş konu hakkında bilgiler verdi.

ELMANIN FAYDALARI

Elmanın faydası ne kadar çok olsa da meyve olduğunu ve şeker içerdiğini unutmamak gerekir, az da olsa şeker oranı vardır bu yüzden dikkatli tüketmekte fayda vardır, günde 2 orta boy elma sağlıklı beslenmeye ek olarak yeterli derecede lifi sağlayacaktır.

Zengin lif kaynağı bakımından tok tutar, iştahı keser, bağırsakları çalıştırır, bağırsak sağlığını destekler ve kabızlığı önler. Aynı zamanda elmanın içeriğindeki bazı kimyasallar Parkinsonizm ve Alzheimer gibi beyin hastalıkları konusunda da koruyucudur. Çünkü taze elmada bulunan bazı antioksidanlar, beyin hücrelerini oksidatif stresten kaynaklanan nörotoksiditeden korumaktadır ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur. Elmada C, A, K, B6 ve E vitaminleri de bulunur.

C vitamini besinler yoluyla sağlanmalıdır. Sinir sisteminin düzgün çalışması ve bağışıklık savunması için gereklidir, demir emilimini artırır. Zengin su içeriği ile vücudun düzgün çalışması için gerekli olan hidrasyonu sağlar. Elmanın zengin lif ve antioksidan bileşenleri kolesterol düşürücü etkileriyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlamakta, diyabet ve obezite oluşumunun önlenmesinde yardımcı olmaktadır.

ELMA YEMEDEN ÖNCE DİKKAT

Kabuklu yenmesi daha yararlıdır ancak tarım ilaçları ve pestisitlerden biraz daha arındırmak için karbonatlı ve sirkeli suda en az 1 saat bekletip tekrar yıkamakta fayda var.

ELMANIN DİŞ VE CİLT GÜZELLİĞİNDEKİ ETKİSİ

Elma içeriğindeki C, A ve E vitaminleri, antioksidanlar, özellikle polifenoller ile ciltte yaşlanma karşıtı ve nemlendirici etkileri bulunmaktadır. Bu bileşenler cildi, saçları ve tırnakları daha sağlıklı ve güçlü yapmaktadır

Elmayı çiğnemek ve ısırmak ağızdaki tükürük salımını arttırıyor ve bakteri oluşumunu azaltıyor, dişleri beyazlatıyor ve çürümesine de engel oluyor. Peki sadece elmanın kendisi midir yararlı olan, elma harika bir fermente ürün haline gelebilir.

ELMA SİRKESİ FAYDALARI

Uzmanlar tarafından sıklıkla önerilen elma sirkesini, haftada 4 gün aç karnına en az 2 yemek kaşığı şeklinde tüketmelisiniz. Elma sirkesi ciddi bir bağırsak düzenleyici, yararlı bakteri arttırıcı, metabolizma hızlandırıcı ve bağışıklığı güçlendirme etkisine sahiptir.

ELMA SİRKESİ NASIL KULLANILMALI?

Elma sirkesi ile güne başlayıp, elmalı bir detoks suyu içip güne devam edilebilir. İkindi vaktinde de yanında 1 bardak kefir veya 1 kâse ev yapımı yoğurt ile beraber yenilerek güzel bir ara öğün yapılabilir.

Tek başına elmayı yemek 1-2 saat tokluk sağlarken yanına bir arkadaş farklı bir gruptan (süt grubu veya çiğ kuruyemiş) eklerseniz tokluğunuzu 3-4 saate çıkartabilirsiniz.

ELMALI DETOKS SUYU

1.5 lt su içine yarım elma dilim dilim atılır ,3-4 taze yaprak nane,1 adet çubuk tarçın, 3 adet karanfil eklenerek 3-4 saat suyun içinde bekletilir ve süzülür.

Sabah uyanınca, öğünlerden 10 dk önce ve spor öncesi sonrası 1-2 su bardağı içilen detoks suyu metabolizmayı hızlandırmaktan tutun, tokluk miktarınızı artırmanıza ve kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olacaktır.



