YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Elma yiye yiye önce çaldı, yakalanınca bıçakla tehdit etti

Elma yiye yiye önce çaldı, yakalanınca bıçakla tehdit etti

04.08.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, tüp kamyonetinin açık camından cep telefonunun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elma yiye yiye önce çaldı, yakalanınca bıçakla tehdit etti

Telefon sahibinin takibi sonucu yakalanan şüpheli bıçak çekince, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerindeki bir tüp bayinin önünde meydana geldi. Bayinin önüne kısa süreliğine park edilen tüp yüklü kamyonetin sürücüsü, geri döndüğünde cep telefonunun yerinde olmadığını gördü. Hemen iş yerine geri dönen sürücü, iş yeri sahibiyle birlikte güvenlik kamerasını izlediğinde telefonunun açık camdan alındığını fark etti. Görüntülerde, sırt çantalı ve şortlu bir şahsın, elindeki elmayı yiye yiye araç çevresinde keşif yaptığı, açık camdan cep telefonunu alıp çantasına koyduktan sonra uzaklaştığı anlar yer aldı.

Sürücü ve iş yeri sahibi durumu polise bildirdikten sonra, araçlarına binerek çevrede şüpheliyi aramaya başladı. Yaklaşık 700 metre ileride boş bir arazide şahıs bulundu. Telefonu vermesi istenilen şüpheli çantasından çıkardığı ’kelebek’ diye tabir edilen bıçak ile iş yeri sahibi ve sürücüyü tehdit etti. Şüpheli, olay yerine gelen Manavgat Emniyet İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından etkisiz hale getirilirken, çaldığı cep telefonu ve tehdit için kullandığı kelebek bıçak çantasından çıktı. İsminin Orhan Yerli olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldüNesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldü
Bir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladıBir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladı
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandıAdıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:59
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:08
Yatsı
21:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cumartesi

Elif metin eczanesi
Aksu
Şen eczanesi
Kemer
Arapsuyu eczanesi
Konyaalti
Ova eczanesi
Kas
Alanya eczanesi
Alanya
Aydoğdu eczanesi
Alanya
Nur eczanesi
Alanya
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Benzinlikte doğum yaptı! Yenidoğan bebeğini terk edip gitti

Benzinlikte doğum yaptı! Yenidoğan bebeğini terk edip gitti

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.