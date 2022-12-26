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"Elmacı Dede" Denizli'de yetiştirdiği elmaları Şırnak'taki Mehmetçik için getirdi

26.12.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı yaklaşık 1 ton elmayı Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda görev yapan askerlere getirdi.

Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı Yılmaz, bu yıl bahçesinde yetiştirdiği elmaları toplayarak Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran", "Pençe-Kaplan" yazdığı minibüsüyle Mehmetçiğe ulaştırmak için Şırnak'a geldi.

Çevresinde "Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz, AA muhabirine, kendisini bu işe adadığını söyledi.

Hakkari'ye 4 kez gittiğini, Şırnak'a da 4'üncü gelişi olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cudi Dağı'nda terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize manevi destek vermek için elma getirdim. Denizli'den buraya 28 saatte geldim. 1630 kilometre yol kat ettim. Bizim sevdamız vatan, bayrak. Askerlerimize, güvenlik güçlerimizin hepsine manevi destek vermek, onların gönüllerine dokunabilmek için buradayım. Denizli'de bahçemde her yıl yaklaşık 30-40 ton arası elma yetişiyor. Bu elmaları güvenlik güçlerine getiriyorum. Elma sezonu değilse ve bir operasyon başlamış ise güvenlik güçlerine kayısı, üzüm, irmik helvası götürüyorum."

Güvenlik güçlerine bu manevi desteği yaşadığı müddetçe sürdüreceğini anlatan Yılmaz, daha sonra elmaları teslim etmek için aracıyla 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na gitti.

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