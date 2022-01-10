Elmalı hamur işlerinin en leziz hali: Çıtır çıtır elmalı galette tarifi

Elmalı galette, elmanın pek çok tatlı türüne kendini bu kadar kabul ettirmiş olmasının en iyi örneklerinden biri. İncecik ve çıtır tart hamurunun elma ve kuruyemiş çeşitleriyle yakaladığı bu muhteşem ahenk, damağınızda unutamayacağınız bir lezzet bırakıyor. İşte tatlıyla arası olmayanlara bile tatlıyı sevdirecek elmalı galette tarifi ve püf noktaları...

ELMALI GALETTE TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

4 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığının ucuyla tuz

1,5 su bardağı un

200 gram tereyağı

İÇİ İÇİN

3 adet elma (ahududu ile de yapabilirsiniz)

2 tatlı kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

KENARINA SÜRMEK İÇİN

1 adet yumurta akı

1 yemek kaşığı süt

1 çay bardağı toz şeker

HAZIRLANIŞI

Un, tuz ve şekeri güzelce karıştırın. İçine soğuk tereyağını ilave edip karıştırmaya devam edin.

Hamur kıvamını elde edene kadar karıştırdıktan sonra ağzını kapatarak dinlenmesi için buzdolabında bir saat bekletin.

Elmaların kabuklarını soyarak ince ince dilimlere ayırın.

Kaseye tarçını, nişastayı, limon suyunu ve şekerin yarısını koyarak karıştırın. Elma dilimlerini ekleyip harmanlayın.

Önceden hazırlamış olduğunuz yağlı kağıdı unlayın. Hamurunuzu üzerine yuvarlak olarak açın. Dilimlemiş olduğunuz elmaları hamurun ortasına dizin. Aralarda boşluk kalmamasına dikkat edin.

Hamurun dışarıda kalan kısımlarını elma dilimlerinin üzerine doğru kıvırın.

Yumurta akını süt ile çırparak hamurunuzun kenar kısımlarına sürün.

Hamurun kenarlarına ve elma dilimlerinin üzerine toz şeker serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Sıcaklığının geçmesini bekledikten sonra dilimleyerek servis edin.

ELMALI GALETTE TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Malzemelerin doğru kullanımı elmalı galette'nin eşsiz lezzetini yakalamanız açısından önem taşır. Dikkat etmeniz gereken püf noktalar: