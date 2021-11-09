Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde istismara uğradıkları iddia edilen iki kardeşin annesi, üvey babası ile dayısının "cinsel istismar" ve "eziyet" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme savcısının duruşma öncesi açıkladığı mütalaasında, sanık, suça sürüklenen çocuk savunmaları, katılan ve tanık beyanları, doktor raporları, Adli Tıp Kurumu raporları, bilirkişi raporlarıyla tüm dosyanın birlikte değerlendirildiği kaydedildi.

Mağdur çocukların mahkeme ve soruşturma aşamasında alınan beyanlarının çelişki içerdiği belirtilen mütalaada, buna karşılık Balıkesir Üniversitesi Adli Tıp Polikliniği ile Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu raporunda mağdur çocukların beyanlarına itibar edilmesi gerektiği aktarıldı.

Bu kapsamda sanık anne M.A, üvey baba R.A. ve dayı S.G'nin mağdur çocuk G.E.G'ye karşı "çocuğa yönelik cinsel istismar" ve "eziyet"ten, İ.E.G'ye karşı "çocuğa yönelik cinsel istismar" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar hakkında 11 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mütalaada, sanıkların istenen suçlar kapsamında tutuklanmaları talebinde bulunuldu.

Duruşma 15 Kasım'da görülecek .

Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran babaannenin, Antalya'nın Finike ilçesindeki torunları G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Sanıklar hakkında 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianamede cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 21 Mayıs'taki duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 2 kardeş devlet korumasına alınmıştı.

