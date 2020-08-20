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Elneny, Beşiktaş'a veda etti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.08.2020 18:41 | Son Güncelleme

Bonservisi Arsenal'de bulunan Mohamed Elneny, Beşiktaş'a veda etti.

Elneny, Beşiktaş'a veda etti!

Orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş'a veda ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından siyah - beyazlı kulübe bir veda mesajı yayımlayan Mısırlı futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi elemesi ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler."

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