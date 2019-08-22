Elon Musk'ın Mars için yeni bir planı var!

SpaceX CEO’su Elon Musk, uzay girişimleri denildiği zaman ilk akla gelen isimler arasında yer alıyor. ABD’de yaptığı girişimlerle bilinen Musk, zaman zaman özellikle Twitter’ı kullanarak eksantrik çıkışlar yapabiliyor.

Son olarak Mars’ı ısıtmak için gezegene nükleer bomba atma önerisinde bulunan Musk, görünüşe göre bu fikirden vazgeçmiş durumda. Musk’ın onun yerine sunduğu alternatif ise Güneş reflektörleri yardımıyla Güneş ışınlarını gezegen üzerinde tek bir noktaya toplamak. Böylece toprakta bağlı halde bulunan karbondioksit gazı çözülebilir ve daha güçlü bir atmosfer yapısı oluşturulabilir.

İnsanlık bir şekilde Mars’a gidecek ancak oraya gittikten sonra ne yapacağımız bilinmiyor. Mars bir gün Dünya kolonisi olacaksa, gezegenin yüzeyinin de yaşanabilir hale gelmesi gerekiyor.

Bilim insanları, gezegenin buzla kaplı bölgelerinin altında bol miktarda karbondioksit rezervi bulunduğuna inanıyor ancak atmosfer oluşturmaya yetecek kadar gaz olup olmadığı bir tartışma konusu. Musk, yeterince rezerv olduğuna inanan tarafta yer alıyor.

Musk şimdi nükleer patlamalar ile küçük yapay güneşler yaratmak yerine gerçeğinin enerjisini yansıtıcı panellere sahip uydularla kullanmayı teklif ediyor. O’na göre bu sistem daha makul ve mantıklı.

Buz kütlelerine zarar vermenin gezegeni ve yaşam oluşturmaya uygunluğu nasıl etkileyeceği ise tartışma konusu. Hipotez aşamasındaki görevde bu karar oldukça kritik olabilir.

