Elon Musk, Liverpool'u satın almak istiyor mu? Babası konuya dair net konuştu!

Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin sahibi olan ve aynı zamanda dünyanın en zengini olan Elon Musk'ın Liverpool'u satın alacağı öne sürülmüştü. Bunun üzerine Ünlü iş adamının babası çıkan iddialar hakkında konuştu.

İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

İngiliz basınında çıkan habere göre 53 yaşındaki milyarderin Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool’u almak istediği yazılmıştı.

"ELON MUSK LIVERPOOL'U SATIN ALMAK İSTİYOR MU?"

Çıkan bu iddiaların ardından Elon Musk'ın babası Errol Musk, gelen "Oğlunuz Liverpool'u satın almak istiyor mu?" sorusuna "Bu konuda yorum yapamam, fiyatı yükselteceklerdir. Evet, bunu dile getirdi ama bu satın alacağı anlamına gelmiyor." cevabını verdi.

"BİR BAĞIMIZ VAR"

Elon Musk'ın hedefleri arasında Liverpool'u satın almanın olup olmadığı sorusuna ise Errol Musk, "Evet, tabii ki istiyor. Bunu herkes ister, ben de isterim. Büyükannesi Liverpool'da doğdu. Bizim de orada akrabalarımız var ve Beatles'ın pek çoğunu tanıma şansımız oldu çünkü ailemin bir kısmıyla birlikte büyüdüler. Yani Liverpool ile bir bağımız var." şeklinde konuştu.