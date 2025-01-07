SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Elon Musk, Liverpool'u satın almak istiyor mu? Babası konuya dair net konuştu!

Elon Musk, Liverpool'u satın almak istiyor mu? Babası konuya dair net konuştu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.01.2025 17:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin insanı olan Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin sahibi Elon Musk için geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü iş insanının, Liverpool’un mevcut sahibi Fenway Sports Group’tan (FSG) kulübü devralabileceği öne sürülmüştü. Çıkan bu iddiların üzerine Elon Musk'ın babasından bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Elon Musk, Liverpool'u satın almak istiyor mu? Babası konuya dair net konuştu!

Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin sahibi olan ve aynı zamanda dünyanın en zengini olan Elon Musk'ın Liverpool'u satın alacağı öne sürülmüştü. Bunun üzerine Ünlü iş adamının babası çıkan iddialar hakkında konuştu.

İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Screenshot_3

İngiliz basınında çıkan habere göre 53 yaşındaki milyarderin Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool’u almak istediği yazılmıştı.

"ELON MUSK LIVERPOOL'U SATIN ALMAK İSTİYOR MU?"

Screenshot_2

Çıkan bu iddiaların ardından Elon Musk'ın babası Errol Musk, gelen "Oğlunuz Liverpool'u satın almak istiyor mu?" sorusuna "Bu konuda yorum yapamam, fiyatı yükselteceklerdir. Evet, bunu dile getirdi ama bu satın alacağı anlamına gelmiyor." cevabını verdi.

"BİR BAĞIMIZ VAR"

Screenshot_1

Elon Musk'ın hedefleri arasında Liverpool'u satın almanın olup olmadığı sorusuna ise Errol Musk, "Evet, tabii ki istiyor. Bunu herkes ister, ben de isterim. Büyükannesi Liverpool'da doğdu. Bizim de orada akrabalarımız var ve Beatles'ın pek çoğunu tanıma şansımız oldu çünkü ailemin bir kısmıyla birlikte büyüdüler. Yani Liverpool ile bir bağımız var." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Liverpool ingiltere premier lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Fransa'da yasaklandı, tüm Avrupa'da yasaklanması için harekete geçildi! Türkiye'de de durduruldu

Fransa'da yasaklandı, tüm Avrupa'da yasaklanması için harekete geçildi! Türkiye'de de durduruldu

Maç biter biter bitmez koşarak yanına gitti! "Oradaki herkesle bunu konuştuk..."

Maç biter biter bitmez koşarak yanına gitti! "Oradaki herkesle bunu konuştuk..."

G.Saray'ın ilk transferi ezeli rakipten! Resmi açıklama an meselesi...

G.Saray'ın ilk transferi ezeli rakipten! Resmi açıklama an meselesi...

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

Terim'e 70 saniye yetti! Arabistan kariyerine inanılmaz başlangıç

Terim'e 70 saniye yetti! Arabistan kariyerine inanılmaz başlangıç

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.