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Elon Musk'tan çılgın yeraltı projesi! Bugün açılıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 19.12.2018 09:28 | Son Güncelleme

Los Angeles'ta yaşayanların trafik çilesine son vermeyi hedefleyen proje bugün açılıyor. Elon Musk'ın imzasını taşıyan yeraltı tüneli projesi bugün hayata geçiyor. Milyonlarca insanın hayatını değiştirmesi beklenen projede elektrikli motor ile çalışan tekerlekli platformlar kullanılacak.

Dev projenin inşası bittiğinde yaya, araç ve motosikletlilerin 250 kilometre hızla gideceği yere ulaştırılması bekleniyor. Daha önce proje ile ilgili açıklama yapan Elon Musk, tünelin kullanımının 1 dolar olacağını açıklamıştı.

Trafik çilesini bitirecek proje!

Elon Musk'ın 'çılgın' projesi dev yeraltı tüneli bugün açılıyor. Bu tünel açıldığında bakın milyonlarca insanın hayatı nasıl değişecek?
Musk, bu tüneli trafik çilesinden kurtulmak için açıyor. The Boring Company'nin web sitesinde yer alan açıklamaya göre tünellerde elektrikli motor ile çalışan tekerlekli platformların kullanılması planlanıyor.
3.2 km uzunluğundaki tünelde 8-16 kişi kapasitesine sahip bu platformlar ile şirket toplu taşıma işine de girmeyi planlıyor.
Tünel; klostrofobi şikayeti olmayan insanlar için bile oldukça dar görünürken daha geniş ve büyük bir aracın oradan geçemeyeceği düşünülüyor.
Los Angeles'ın altındaki tünel inşa edildiğinde yer altındaki elektrikli taşıyıcılar yayaları, araçları ve motosikletlileri gidecekleri yere saatte 250 kilometre hızla ulaştırarak trafik sorununun çözülmesine yardımcı olacak.
Musk, daha önce yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin kullanım ücretinin 1 dolar olacağını açıklamıştı.
The Boring Company firması, çeşitli araziler satın alarak bu tünelin kapsamını genişletmeye de çalışıyor.
Elektrikli taşıyıcılar ile 250 km/s hızda yer altında tekerlekleri dönmeden ve benzin tüketmeden gidebilen otomobiller sayesinde hem verimliliğin artacağı hem de trafik derdinin azalacağı düşünülüyor.
Boring Company bu tünele ek olarak, Washington DC ve New York arasındaki bir tünel üzerinde çalışıyor.
Elon Musk’ın Boring Tunnel’ı kalabalık şehirlerdeki trafik karmaşasını en aza indirgemeyi hedefliyor.
Projeye göre otoyolda ilerleyen belirli araçlar, belirli istasyonlardan yer altındaki tünele geçiş yapabilecek ve trafiğe takılmadan Musk’ın tünelinden ilerleyebilecek.
Elon Musk geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarda tünelin yayalar, bisikletliler ve özel araçlar içinde aktif edileceğini söylemişti ama şu anda bunu destekleyen herhangi yeni bir açıklama bulunmuyor. 13.4 metre derinliğe sahip olan tünel bugün açılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yeraltı tüneli

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