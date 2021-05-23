SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Elseid Hysaj Fenerbahçe'nin listesindeydi! Menajeri konuştu

Elseid Hysaj Fenerbahçe'nin listesindeydi! Menajeri konuştu

23.05.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi takımlarından Napoli forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Elseid Hysaj ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Elseid Hysaj Fenerbahçe'nin listesindeydi! Menajeri konuştu

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden SSC Napoli forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Elseid Hysaj'ın menajeri oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Radio Punto'ya konuşan Mario Giuffredi, "Napoli ile henüz görüşmedik, bu yüzden bunun yerine diğer kulüplerle görüşmelere devam ettik. Şu an kimseyle sözleşme imzalamadık. Bir teklif gelirse değerlendiririz ve buna Napoli de dahildir. Napoli'de de kalabiliriz, herhangi olumsuz bir durum yok" dedi.

NAPOLİ KALMASINI İSTİYOR

Napoli'deki teknik direktör belirsizliğine de değinen Giuffredi, "Yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda belirsizliğini koruyan tek kulüp Napoli değil, ancak Napoli, Elseid Hysaj'ın kalmasını istiyor" şeklinde konuştu.

İTALYAN DEVLERİ PEŞİNDE

Öte yandan Serie A Ligi ekiplerinden Milan, Roma ve Lazio kulüpleri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki sağ bek oyuncunu kadrosuna katmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Napoli ile 28 maça çıkan Arnavut oyuncu, 3 asist kaydetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyorF.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

Fatih Terim için Barcelona iddiası

Fatih Terim için Barcelona iddiası

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

G.Saray'da 2 yıllık imza

G.Saray'da 2 yıllık imza

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.