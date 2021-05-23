Elseid Hysaj Fenerbahçe'nin listesindeydi! Menajeri konuştu

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden SSC Napoli forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Elseid Hysaj'ın menajeri oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Radio Punto'ya konuşan Mario Giuffredi, "Napoli ile henüz görüşmedik, bu yüzden bunun yerine diğer kulüplerle görüşmelere devam ettik. Şu an kimseyle sözleşme imzalamadık. Bir teklif gelirse değerlendiririz ve buna Napoli de dahildir. Napoli'de de kalabiliriz, herhangi olumsuz bir durum yok" dedi.

NAPOLİ KALMASINI İSTİYOR

Napoli'deki teknik direktör belirsizliğine de değinen Giuffredi, "Yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda belirsizliğini koruyan tek kulüp Napoli değil, ancak Napoli, Elseid Hysaj'ın kalmasını istiyor" şeklinde konuştu.

İTALYAN DEVLERİ PEŞİNDE

Öte yandan Serie A Ligi ekiplerinden Milan, Roma ve Lazio kulüpleri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki sağ bek oyuncunu kadrosuna katmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Napoli ile 28 maça çıkan Arnavut oyuncu, 3 asist kaydetti.



