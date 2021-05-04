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Elvira Todua: Kadın futbolcuların maçtan önce seks yapması normal

04.05.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CSKA Moskova ve Rus milli takımının kalecisi Elvira Todua, kadın futbolunda seks ve hamilelik hakkında konuştu.

Elvira Todua: Kadın futbolcuların maçtan önce seks yapması normal

Rusya Kadın Milli Futbol Takımı'nın ve CSKA Moskova kadın takımının kalecisi Elvira Todua, erkeklerin aksine kadınların maçlardan önce seks yapmasının normal bir durum olduğunu ve bununla ilgili bir kısıtlama bulunmadığını söyledi

2010 Dünya Kupası sırasında Fabio Capello'nun İngiltere'si de dahil olmak üzere bazı erkek takımlarının teknik direktörleri bunu yapmalarını yasaklamıştı.

CSKA Moskova kalecisi Elvira Todua, spordaki en tartışmalı konulardan birine yorum getirdi. Rus eldiven oyuncuların cinsel ilişkilerini ve hamilelik haklarını anlattı.

Comment Show adlı YouTube kanalının konuğu olan Todua, kadın futbolunda seks ve hamilelik hakkında açıklamalarda bulundu.

Erkeklerden farklı olarak kadınların maçlardan önce seks yapmasının normal olduğunu ancak büyük bir risk bulunduğunu belirten 35 yaşındaki kaleci, "Örneğin Almanya'da antrenörler, erkeklerin maçlardan önce seks yapmalarını yasakladı. Ancak kadınlarda bunu kimse kontrol etmiyor. Yasaklanması gerekip gerekmediğine dair konuşmalar bile yapılmıyor. Tam bir demokrasi söz konusu" dedi.

Kadın futbolcuların hamile kalmalarına ilişkin açıklamasında Todua, CSKA'da takım arkadaşlarının hamile kalmaları halinde haklarının sözleşmelerle koruma altına alındığını belirtti.

CSKA'da futbolcuların hamile kalması halinde, sözleşmeye göre kulübün hamile futbolcuya ödeme yapması gerektiğini söyleyen Todua, "Ancak bu uygulama her kulüpte böyle değil. Diğer takımlarda hamile kalan futbolcuların sözleşmesinin feshedildiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Todua, nisan ayında UEFA Kadınlar EURO 2022 elemelerinde Portekiz'e karşı forma giymiş ve böylece 100. milli maçına çıkmıştı.

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seks
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