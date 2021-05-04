Elvira Todua: Kadın futbolcuların maçtan önce seks yapması normal

Rusya Kadın Milli Futbol Takımı'nın ve CSKA Moskova kadın takımının kalecisi Elvira Todua, erkeklerin aksine kadınların maçlardan önce seks yapmasının normal bir durum olduğunu ve bununla ilgili bir kısıtlama bulunmadığını söyledi

2010 Dünya Kupası sırasında Fabio Capello'nun İngiltere'si de dahil olmak üzere bazı erkek takımlarının teknik direktörleri bunu yapmalarını yasaklamıştı.

CSKA Moskova kalecisi Elvira Todua, spordaki en tartışmalı konulardan birine yorum getirdi. Rus eldiven oyuncuların cinsel ilişkilerini ve hamilelik haklarını anlattı.

Comment Show adlı YouTube kanalının konuğu olan Todua, kadın futbolunda seks ve hamilelik hakkında açıklamalarda bulundu.

Erkeklerden farklı olarak kadınların maçlardan önce seks yapmasının normal olduğunu ancak büyük bir risk bulunduğunu belirten 35 yaşındaki kaleci, "Örneğin Almanya'da antrenörler, erkeklerin maçlardan önce seks yapmalarını yasakladı. Ancak kadınlarda bunu kimse kontrol etmiyor. Yasaklanması gerekip gerekmediğine dair konuşmalar bile yapılmıyor. Tam bir demokrasi söz konusu" dedi.