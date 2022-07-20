Emanet dizisinin Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan cesur pozlar! "Yaktın bizi"

Emanet dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanınan Sıla Türkoğlu muhteşem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin sezon finali çekimlerine katılmayarak diziden ayrılma kararı alan Sıla Türkoğlu, yapım ekibiyle karşı karşıya gelmişti. Şimdilerde özel hayatıyla ilgili bol bol paylaşım yapan güzel oyuncu, son pozlarıyla Instagram'ı adeta salladı.

EMANET DİZİSİNDEN OLAYLI AYRILMIŞTI

Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, sevilen yapımdan olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Güzel oyuncu, yeni sezonda yer almak isteyemediğini söylemiş ancak oyuncunun isteği yerine getirilmediği iddia edilmişti.

CESUR POZLARIYLA INSTAGRAM'I YAKTI

Emanet dizisinden ayrıldıktan sonra özel hayatıyla ilgili sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, son pozlarıyla adeta kasıp kavurdu.

Ceketinin önünü açarak verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun pozlarına beğeni yağdı.

Takipçilerinden bazıları Türkoğlu'nun pozlarına "Bu güzellik halis mi?" ve "Yaktın bizi resmen" şeklinde yorumlarda bulundu.

Sıla Türkoğlu oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı.

2019’da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.



