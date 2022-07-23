Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu göğüs dekolteli pembe büstiyeriyle olay yarattı

Emanet dizisinin sezon finali çekimlerine katılmayarak olay yaratan Sıla Türkoğlu diziden ayrılmıştı. Dizide Seher karakterine hayat veren ve birçok kişi tarafından sevilen oyuncunun bu kararı dizinin takipçilerini üzmüştü. Diziden ayrıldıktan sonra özel hayatına önem veren güzel oyuncu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

CEKETİNİN ÖNÜNÜ AÇARAK VERDİĞİ POZLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sütyensiz pozlarını paylaşan güzel oyuncu olay yaratmıştı.

Cesur paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çeken oyuncunun pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA MEST ETTİ

Son olarak yaklaşık 1 milyon takipçili Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir pozunu paylaşan Türkoğlu güzelliğiyle büyüledi.

Güzel oyuncunun göğüs dekolteli pozu takipçilerinin dikkatini çekti.



