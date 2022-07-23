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Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu göğüs dekolteli pembe büstiyeriyle olay yarattı

23.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emanet dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle herkes tarafından tanınan ve sevilen oyuncu Sıla Türkoğlu, Instagram pozlarıyla takipçilerinin yüreklerini hoplattı. Son olarak sosyal medya hesabının hikayeler kısmından göğüs dekolteli pembe büstiyeriyle poz veren güzel oyuncu adeta mest etti.

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu göğüs dekolteli pembe büstiyeriyle olay yarattı

Emanet dizisinin sezon finali çekimlerine katılmayarak olay yaratan Sıla Türkoğlu diziden ayrılmıştı. Dizide Seher karakterine hayat veren ve birçok kişi tarafından sevilen oyuncunun bu kararı dizinin takipçilerini üzmüştü. Diziden ayrıldıktan sonra özel hayatına önem veren güzel oyuncu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

CEKETİNİN ÖNÜNÜ AÇARAK VERDİĞİ POZLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sütyensiz pozlarını paylaşan güzel oyuncu olay yaratmıştı.

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Cesur paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çeken oyuncunun pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

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GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA MEST ETTİ

Son olarak yaklaşık 1 milyon takipçili Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir pozunu paylaşan Türkoğlu güzelliğiyle büyüledi.

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Güzel oyuncunun göğüs dekolteli pozu takipçilerinin dikkatini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Emanet dizisi emanet
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