Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu süper minili pozlarıyla kasıp kavurdu! "İlah mısın silah mı?"

Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran ve yapım ekibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sezon finaline katılmayarak diziden ayrılan Sıla Türkoğlu, o dönem magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Diziden ayrıldıktan sonra özel hayatıyla ilgili daha fazla paylaşımda bulunan güzel oyuncu, son olarak süper minili pozlarıyla dikkat çekti.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Instagram hesabında 985 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, pozlarıyla kasıp kavurmaya devam ediyor.

Son olarak süper mini beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçen başarılı oyuncu güzel fiziği ve muhteşem güzelliğiyle dikkat çekti.

Sıla Türkoğlu'nun paylaşımları sonrasında birçok kişi, "Yine yaktın bizi" ve "İlah mısın silah mı?" şeklinde yorumlarda bulundu.

YARI ÇIPLAK POZLARIYLA OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde camın arkasına geçen sütyensiz pozlarını sergileyen güzel oyuncunun cesareti taktir almıştı.

Ceketinin önünü açarak iç çamaşırsız poz veren Sıla Türkoğlu'na binlerce beğeni ve yorum gelmişti.



