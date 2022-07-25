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Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu süper minili pozlarıyla kasıp kavurdu! "İlah mısın silah mı?"

25.07.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emanet dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelen Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta kasıp kavuruyor. Her paylaşımıyla güzelliğiyle büyüleyen güzel oyuncu, son olarak beyaz süper minili elbisesiyle pozlarını sergiledi. Başarılı oyuncunun bu pozları sonrası beğeni butonu adeta çöktü.

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu süper minili pozlarıyla kasıp kavurdu! "İlah mısın silah mı?"

Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran ve yapım ekibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sezon finaline katılmayarak diziden ayrılan Sıla Türkoğlu, o dönem magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Diziden ayrıldıktan sonra özel hayatıyla ilgili daha fazla paylaşımda bulunan güzel oyuncu, son olarak süper minili pozlarıyla dikkat çekti.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Instagram hesabında 985 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, pozlarıyla kasıp kavurmaya devam ediyor.

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Son olarak süper mini beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçen başarılı oyuncu güzel fiziği ve muhteşem güzelliğiyle dikkat çekti.

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Sıla Türkoğlu'nun paylaşımları sonrasında birçok kişi, "Yine yaktın bizi" ve "İlah mısın silah mı?" şeklinde yorumlarda bulundu.

YARI ÇIPLAK POZLARIYLA OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde camın arkasına geçen sütyensiz pozlarını sergileyen güzel oyuncunun cesareti taktir almıştı.

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Ceketinin önünü açarak iç çamaşırsız poz veren Sıla Türkoğlu'na binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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Emanet dizisi Instagram
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