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Emekli Astsubaylar Derneğinden Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaret

11.08.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli Astsubaylar Derneğinden Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaret

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyeleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

TEMAD'dan yapılan açıklamada, Dürgen ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyelerinin, Milli Savunma Bakanı Akar'a, astsubayların özlük haklarında yapılan iyileştirmelerdeki desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettikleri belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıdemli başçavuş' rütbesindeki astsubaylara tazminat verilmesi ve bunun emekli astsubaylara da yansıtılması konusu üzerinde durulmuştur. Ayrıca, kademeli emeklilik konusunda mağdur olan yaklaşık 6 bin astsubayın durumu ile sözleşmeli astsubayların muvazzaflığa geçirilmesi de görüşülen konular arasında yer almıştır. Emekli personelin silah ruhsatlarının 5 yılda bir yenilenmesi konusunda düzenleme yapılması gerektiği talebi iletilmiştir. Astsubaylarımızın özlük haklarının daha iyi seviyede olması için çalışmalarımızı, Genelkurmay Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızla koordineli şekilde yürütüyoruz."

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