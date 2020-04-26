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Emekli maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

SİVAS HABERLERİ  | 26.04.2020 10:04 | Son Güncelleme

Emekli maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir emekli, maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Merkeze bağlı Çongar köyünde yaşayan 82 yaşındaki Turgut Alpler, 112'yi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olacağını belirterek, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Adem Koç köye gitti.

Alpler, 1670 lira olan maaşının 1060 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak görevliye teslim etti.

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