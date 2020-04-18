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Emekli maaşlarını bağışladılar

SİVAS HABERLERİ  | 18.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşlı çift maaşlarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladılar.Sivas’ın Zara ilçesi Şehitle mahallesinde yaşayan 83 yaşındaki Ali Ergüt ile 73 yaşındaki Remziye Ergüt çifti, bir aylık emekli maaşlarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladılar.Ergüt çiftçi bir aylık maaşları olan bin 400 TL’yi, Vefa Destek ekiplerine teslim etti.

Emekli maaşlarını bağışladılar

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşlı çift maaşlarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladılar.
Sivas’ın Zara ilçesi Şehitle mahallesinde yaşayan 83 yaşındaki Ali Ergüt ile 73 yaşındaki Remziye Ergüt çifti, bir aylık emekli maaşlarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladılar.
Ergüt çiftçi bir aylık maaşları olan bin 400 TL’yi, Vefa Destek ekiplerine teslim etti. Maaşı alan görevliler, aldıkları bağışı, çift adına kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu aileye teslim etti.
Yapılan bağışla ilgili çifte teşekkür eden Vefa Destek Ekibinden Selçuk Karaoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattıkları kampanyaya verdiğiniz destek için size teşekkür ederiz. Sizler var olduğunuz müddetçe ülkemiz dimdik ayakta kalacaktır” dedi.
Vefa Destek Ekibine teşekkür eden Ali Ergüt ise, “Devletimiz var olsun, Cumhurbaşkanımız sağolsun. Eşimle birlikte bir aylık maaşımızı bağışladık” şeklinde konuştu.

Emekli maaşlarını bağışladılar

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