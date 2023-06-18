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  4. Emekli olduktan sonra paylaşımları değişti! Cem Yılmaz sosyal medyayı salladı

Emekli olduktan sonra paylaşımları değişti! Cem Yılmaz sosyal medyayı salladı

18.06.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz, Bağ - Kur'dan emekli oldu ve 12 bin 600 TL olan emekli maaşının ilkini aldı. Emekli olan Cem Yılmaz sosyal medyada paylaşım tarzını değiştirince gündem oldu. Yılmaz'ın yaptığı paylaşımlar takipçilerini güldürdü.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz emekli oldu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ - Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım, 12.680 TL... Teşekkürler hayat, çok çok mutluyum. Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm" dedi.

Cem Yılmaz'ın emeklilik sonrası paylaşımları da sosyal medyada gündem oldu. Facebook tarzı 'emekli paylaşımı' yapan Cem Yılmaz takipçilerini güldürdü.

Yılmaz bir paylaşımında "Arkadaşlar ben emekli oldum bundan sonra kafam rahat, Allah herkese nasip etsin ilk emekli postumla sizlerleyim" dedi. Bu paylaşımdan sonra ise komedyenin paylaşımlarının ardı arkası kesilmedi.

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İşte o paylaşımlardan bazıları:

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Cem Yılmaz

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