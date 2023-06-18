Emekli olduktan sonra paylaşımları değişti! Cem Yılmaz sosyal medyayı salladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz emekli oldu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ - Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım, 12.680 TL... Teşekkürler hayat, çok çok mutluyum. Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm" dedi.

Cem Yılmaz'ın emeklilik sonrası paylaşımları da sosyal medyada gündem oldu. Facebook tarzı 'emekli paylaşımı' yapan Cem Yılmaz takipçilerini güldürdü.

Yılmaz bir paylaşımında "Arkadaşlar ben emekli oldum bundan sonra kafam rahat, Allah herkese nasip etsin ilk emekli postumla sizlerleyim" dedi. Bu paylaşımdan sonra ise komedyenin paylaşımlarının ardı arkası kesilmedi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:



