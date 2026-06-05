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Damat adayı Birkan Key maneviyata yöneldi! Görenler aynı yorumu yaptı

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla popüler olan Birkan Key, bambaşka bir hayat kurdu. Adının karıştığı fuhuş operasyonunda suçsuzluğu anlaşılan Key, sosyal medyadaki manevi paylaşımlarıyla takipçilerine "Nereden nereye" dedirtti.

Damat adayı Birkan Key maneviyata yöneldi! Görenler aynı yorumu yaptı

Bir dönemin en çok izlenen izdivaç programlarıyla tanınan damat adaylarından Birkan Key uzun süredir gözlerden uzaktaydı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen bir fuhuş operasyonunda bir süre önce gözaltına alınan Key, suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Damat adayı Birkan Key maneviyata yöneldi! Görenler aynı yorumu yaptı 1

Olay sonrası ekranlardan uzak duran Key, memleketi Adana'ya dönmüştü. Birkan Key, memleketinde mangal kömürü üretimi işine girdi. Ticaret hayatıyla dikkat çeken Birkan Key şimdi ise son haliyle gündeme geldi.

Bir dönemin damat adayı şimdilerde maneviyata yöneldi. Key'in lüks hayattan uzak yaşamını gören sosyal medya kullanıcıları popüler yarışmacıya "Nereden nereye" yorumunu yağdırdı.

Damat adayı Birkan Key maneviyata yöneldi! Görenler aynı yorumu yaptı 2

BÜYÜK BİR ACI YAŞAMIŞTI

Evlendirme programlarının 'damat adayı' Birkan Key'in ablası Kader Key, Bahçelievler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Birkan Key, "Artık bu kadın cinayetleri dursun. Başka kimse anasını bacısını kaybetmesin. Biz nasıl bir ülke olduk?" demişti.

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Zuhal Topal'la İzdivaç
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