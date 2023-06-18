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Kocası rahatsız oluyordu... Şeyma Subaşı dayanamadı, bikinili poz geldi

18.06.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı kocasının evlendikten sonra bikinili poz paylaşmasından rahatsız olduğunu açıklamıştı. Bir süre bu konuda hassas olan Şeyma Subaşı bu duruma çok uzun süre dayanamadı.

Kocası rahatsız oluyordu... Şeyma Subaşı dayanamadı, bikinili poz geldi

Gösterişli bir düğünle Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı düğün öncesi üstsüz pozlarını bile paylaşıyor tarzıyla gündeme geliyordu.

Düğün sonrası tarzındaki değişiklik dikkat çeken Subaşı gelen sorulara "Meedo, bikinili fotoğraf ve video paylaşmamdan biraz rahatsız oluyor" açıklamasını yaparak artık eskisi gibi paylaşımlar yapmadığını belirtmişti.

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Son olarak sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan Subaşı bu duruma uzun süre dayanamadı.

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Bali'deki yaşamın kendisini değiştirdiğini söyleyen Subaşı "Bana zamanın gerçek değerini öğreten bir yer. Hayatın tatmin edici olması için her zaman cazibeli ve abartılı olması gerekmez" notuyla paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı'nın bikinili hali "Özüne hızlı döndü" dedirtti.

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