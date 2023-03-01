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Emekli tiyatrocu Kazım Akşar, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

01.03.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrolarından (DT) emekli oyuncu Kazım Akşar, Ula ilçesinde toprağa verildi.

Emekli tiyatrocu Kazım Akşar, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Akşar için Akyaka Mahallesi Akyaka Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine oyuncunun yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Oyuncunun naaşı, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

KAZIM AKŞAR

24 Ağustos 1953'te Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğan sanatçı, 1978'de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.

Devlet Tiyatrolarında 1979'da oyuncu olarak çalışmaya başlayan Akşar, 1986-1987'de devlet tarafından gönderildiği İngiltere'de National Theatre'da Peter Hallile ile Entertaining Strangers, The Winter's Tale, The Tempest ve Cymbeline oyunlarında yardımcı olarak bulundu.

Akşar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, ODTÜ ve Kadir Has Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Devlet Tiyatrolarından 15 Mart 2016'da emekli olan sanatçı, Akyaka'da yaşamını sürdürüyordu.

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