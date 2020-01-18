YURTHABER
  4. Emekliye ayrılan il müftüsünden AFAD’a ziyaret

Emekliye ayrılan il müftüsünden AFAD’a ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 18.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Bilecik İl Müftülüğü görevindeyken emekliliğe ayrılan Necati Akkuş, Bilecik AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.Necati Akkuş , Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’in emekliliği nedeniyle veda ziyareti yaptı.

Emekliye ayrılan il müftüsünden AFAD’a ziyaret

Bilecik İl Müftülüğü görevindeyken emekliliğe ayrılan Necati Akkuş, Bilecik AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
Necati Akkuş , Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’in emekliliği nedeniyle veda ziyareti yaptı. Akkuş’un çok değerli birisi olduğunu anlatan Demirel," İlimizde yıllarca il müftülüğü yapmış Necati Akkuş abimi emekliliğe ayrıldı. Kendilerinin bizlere yapmış olduğu ziyaretten dolayı çok memnun kaldım. Bizlerde kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" dedi.
Öte yandan İl Müdürü Demirel, Akkuş’a Afet Ve Acil Durum Çantası takdim etti.

Emekliye ayrılan il müftüsünden AFAD’a ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Bilecik’te ’’Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum’’ kampanyasıBilecik’te ’’Okuyorum, okutuyorum, anlıyorum, soruyorum’’ kampanyası
Vali Şentürk, Gençlik Liderleriyle bir araya geldiVali Şentürk, Gençlik Liderleriyle bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:15
İkindi
15:45
Akşam
18:08
Yatsı
19:31

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı

İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.