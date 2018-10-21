SPOR

Emenike'den Fenerbahçe'ye: Beyler uyanın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve ligin dibinine demir atan Fenerbahçe'ye bir tepki de eski futbolcusu Emenike'den geldi.

Emenike'den Fenerbahçe'ye: Beyler uyanın

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve ligin dibinine demir atan Fenerbahçe'ye bir tepki de eski futbolcusu Emenike'den geldi.

Fenerbahçe forması giyen futbolculara uyarılarda bulunan Emenike, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Beyler uyanın ve bu kulüp için savaşın. Burası Fenerbahçe şaka değil. Her gün savaşmaya ve maçları kazanmaya hazır olmalısınız" dedi.

3345

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
Sivasspor-F.Bahçe maçının ardından sosyal medya capslerle yıkıldı!Sivasspor-F.Bahçe maçının ardından sosyal medya capslerle yıkıldı!
Fenerbahçe Phillip Cocu ile golü unuttuFenerbahçe Phillip Cocu ile golü unuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Sivasspor emenike

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Sivasspor - Fenerbahçe maçında İlhan Mansız sürprizi

Sivasspor - Fenerbahçe maçında İlhan Mansız sürprizi

Fenerbahçe'de büyük gol krizi

Fenerbahçe'de büyük gol krizi

Ronaldo tarihe geçti!

Ronaldo tarihe geçti!

Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Galatasaray'a teklif edildi

Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Galatasaray'a teklif edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emenike'den Fenerbahçe'ye: Beyler uyanın

Emenike'den Fenerbahçe'ye: Beyler uyanın

Sivasspor-F.Bahçe maçının ardından sosyal medya capslerle yıkıldı!

Sivasspor-F.Bahçe maçının ardından sosyal medya capslerle yıkıldı!

Fenerbahçe Phillip Cocu ile golü unuttu

Fenerbahçe Phillip Cocu ile golü unuttu

Fenerbahçe'de büyük gol krizi

Fenerbahçe'de büyük gol krizi

Fenerbahçe'de şok! Taraftar çağırdı, futbolcular gitmedi

Fenerbahçe'de şok! Taraftar çağırdı, futbolcular gitmedi

Ali Koç'tan Damien Comolli'ye sitem

Ali Koç'tan Damien Comolli'ye sitem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.