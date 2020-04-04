YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet Belediyesi çiçek serası kuruyor

Emet Belediyesi çiçek serası kuruyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediyesi, yeşil alanların düzenlenmesinde kullanılmak üzere çiçek serası kuruyor.Mevcut alanda belediye tarafından çiçek ve ağaç fidesi üretimi planlandığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Belediyemize ait 565 metrekare alan içerisine sera kurmak için çalışmalarımız başladı.

Emet Belediyesi çiçek serası kuruyor

Kütahya’nın Emet Belediyesi, yeşil alanların düzenlenmesinde kullanılmak üzere çiçek serası kuruyor.
Mevcut alanda belediye tarafından çiçek ve ağaç fidesi üretimi planlandığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Belediyemize ait 565 metrekare alan içerisine sera kurmak için çalışmalarımız başladı. Kuracağımız serada öncelikle belediyemizin ihtiyacı çiçek ve ağaç fidesi üretimi gerçekleştireceğiz. Amacımız kuracağımız serada, kendi çiçeklerimizi üreterek, ilçemizin her alanını çiçeklerle donatmak. Ağaç fidelerimizlede geleceğe yeşil bir Emet bırakmak için dikimler gerçekleştireceğiz. İlçemize hayırlı olsun “dedi.

Emet Belediyesi çiçek serası kuruyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:08
İkindi
16:43
Akşam
19:34
Yatsı
20:54

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Ceylan Eczanesi
Merkez
Cihangir Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.