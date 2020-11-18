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Emet Belediyesi yeni çöp kamyonu hizmete girdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.11.2020 10:43 | Son Güncelleme

Emet Belediyesi’nin öz kaynakları ile 375 bin TL’ye satın aldığı çöp kamyonu hizmete sunuldu.Hizmet kalitesine arttırmak için çalıştıklarını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Hizmet kalitesinin artması ve daha hızlı hizmet edebilmek için iş makinesi ve araçlar son derece önemlidir.

Emet Belediyesi yeni çöp kamyonu hizmete girdi

Emet Belediyesi’nin öz kaynakları ile 375 bin TL’ye satın aldığı çöp kamyonu hizmete sunuldu.
Hizmet kalitesine arttırmak için çalıştıklarını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Hizmet kalitesinin artması ve daha hızlı hizmet edebilmek için iş makinesi ve araçlar son derece önemlidir. Araç eksikliklerimizi büyük ölçüde tamamladık. Bu doğrultuda belediye kaynaklarımızla 375 bin TL’ye araç filomuza dahil ettiğimiz çöp kamyonu ilçemize hayırlı olsun. Araç filomuzu genişletmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz ’’ dedi.

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