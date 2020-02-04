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Emet kebabı marka olma yolunda

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde üretilen ’Emet kebabı’ ilgi görüyor.Kebabın, doğal ortamlarda yetişen ve yöre halkının ’Erkeç’ dediği oğlakların etinden yapıldığını anlatan Cemal Öztürk, kesim yaptıkları hayvanların köylerde yetiştiğini söyledi.

Emet kebabı marka olma yolunda

Kütahya’nın Emet ilçesinde üretilen ’Emet kebabı’ ilgi görüyor.
Kebabın, doğal ortamlarda yetişen ve yöre halkının ’Erkeç’ dediği oğlakların etinden yapıldığını anlatan Cemal Öztürk, kesim yaptıkları hayvanların köylerde yetiştiğini söyledi. Kesimi sabah yaptıklarını belirten Öztürk, "Emet kebabı için 2 yaşına kadar oğlağın, yeni kesilmiş olması gerekir. Bu eti koyduğumuz fırının, dışarıdan havayla temasını önlemek için kapağını çamurla sıvıyoruz. Eti burada 3 saat pişiriyoruz ve satışa hazır hale gelmesi öğleni buluyor. Doğal ortamda yetişen oğlak eti taze ve lezzetli oluyor. Emet kebabının sunumu sırasında çatal ve tabak kullanmayız. Müşterilerimize kağıt üzerinde, soğan ve pideyle servis ederiz. Sipariş gelmesi halinde evlere Emet kebabını, isteyen müşterilerine paket halinde gönderiyoruz’’ diye konuştu.

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Kütahya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
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