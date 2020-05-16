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Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.05.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından, Emniyet Müdürülüğü ekipleri gece de aralıksız kontrol yapıyor.Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezenlere ceza kesilmesi kararından sonra ilçede gece görev yapan ticari araçlar denetlendi.Yapılan denetimlerde maskesiz olduğu ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız ettiği tespit edilen şahıslara bin 552 TL para cezası uygulandığı bildirildi.

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından, Emniyet Müdürülüğü ekipleri gece de aralıksız kontrol yapıyor.
Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezenlere ceza kesilmesi kararından sonra ilçede gece görev yapan ticari araçlar denetlendi.
Yapılan denetimlerde maskesiz olduğu ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız ettiği tespit edilen şahıslara bin 552 TL para cezası uygulandığı bildirildi. Ticari araçlarla birlikte 56 aracın kontrol edildiği uygulamada, sürücü ve yolculara maske takmanın öneminin anlatıldığı açıklandı.
Korana virüs tedbirleri kapsamında uygulamanın aralıksız devam edeceği belirtildi.

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

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Kütahya Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Çelebi Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

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