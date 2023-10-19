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Emetliler Filistin için yürüdü

19.10.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Emet ilçesinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabı cenaze namazı kılındı, yürüyüş gerçekleştirildi.

Emetliler Filistin için yürüdü

Emet Babuk Bey Merkez Çarşı Camiinde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazından sonra, akşam saatlerinde yüzlerce kişi Hükümet Meydanı’nda bir araya geldi.

Filistin’e destek amacıyla Emet İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü önderliğinde düzenlenen yürüyüşe Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Ceyhan, CHP İlçe Başkanı Musa İnci, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı, Gelecek Partisi İlçe Başkanı İsmail Akay, sivil toplum kuruluşları ve odaların başkanları ve partililer katıldı.

Ellerinde pankartlar ve Türk bayraklarıyla Emet Hükümet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, İsrail’i kınayan sloganlar ve tekbirler eşliğinde devam etti.

Filistin halkının mazlum ve masum olduğunu vurgulayan Emet İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Süleyman Aydın, "Filistin, ümmetin kanayan yarası, vazgeçilmez hayalidir. Bizler, bu değer biçilemez toprakları, peygamberlerin beşiği olarak kabul edilen yurdu, bu necip Türk milletinin evlatları olarak sahipleniyoruz. Masum bebeklerin, acılı annelerin, vatan uğruna şehit düşmüş gençlerin yaşadığı, her evden şehit çıkan bu toprakların gerçek sahipleri olan Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Mazlumun yanında yer alarak, kardeşlik yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.
Program sonunda Filistin için dua edildi.

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