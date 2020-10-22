Emet’te enerji yatırımı

Kütahya’nın Emet ilçesinde aylık 130 bin TL gelir elde edilmesi planlanan güneş enerjisinden elektrik üretimine geçme projesinde yer teslimi yapıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Bugün yer teslimi yapılan Emet Güneş Enerji Üretim merkezi 60 günde tamamlayacak. 5 Milyon 790 bin TL’ye mal olacak tesislerde yılda 1 milyon 600 Kilowat saat enerji üretilirken, belediyemiz ayda 130 bin TL artı KDV gelir elde edecek. 3 yılda kendisini amorti edecek yatırımla Emet belediyemiz kendi enerjisinin üretimine yıl sonunda başlamış olacak’’ dedi.

