YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet’te enerji yatırımı

Emet’te enerji yatırımı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.10.2020 10:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde aylık 130 bin TL gelir elde edilmesi planlanan güneş enerjisinden elektrik üretimine geçme projesinde yer teslimi yapıldı.Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Bugün yer teslimi yapılan Emet Güneş Enerji Üretim merkezi 60 günde tamamlayacak.

Emet’te enerji yatırımı

Kütahya’nın Emet ilçesinde aylık 130 bin TL gelir elde edilmesi planlanan güneş enerjisinden elektrik üretimine geçme projesinde yer teslimi yapıldı.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Bugün yer teslimi yapılan Emet Güneş Enerji Üretim merkezi 60 günde tamamlayacak. 5 Milyon 790 bin TL’ye mal olacak tesislerde yılda 1 milyon 600 Kilowat saat enerji üretilirken, belediyemiz ayda 130 bin TL artı KDV gelir elde edecek. 3 yılda kendisini amorti edecek yatırımla Emet belediyemiz kendi enerjisinin üretimine yıl sonunda başlamış olacak’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
Bartın’da virüs nedeniyle 24 saatte 2 kişi vefat etti
Bartın’da virüs nedeniyle 24 saatte 2 kişi vefat etti
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi
Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı
Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
12:50
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:36

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Esra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
Öğrencilere Gıda Güvenliği Eğitimi
Öğrencilere Gıda Güvenliği Eğitimi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.