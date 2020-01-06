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  4. Emet’te karla mücadele

Emet’te karla mücadele

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.01.2020 09:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde belediye ekipleri aralıksız çalışma yaptı.Emet Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ’’Sabahın erken saatlerinde ilçenin ana yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmları yapıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde belediye ekipleri aralıksız çalışma yaptı.
Emet Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ’’Sabahın erken saatlerinde ilçenin ana yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmları yapıldı. Ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca Emet Karayolları ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında sabaha kadar aralıksız çalışma yaptı. Çalışmalar devam ediyor’’ denildi.
İlçede kar yağışından dolayı ilk e ortaokullarda eğitime bugün ara verildiği, liselerde ise eğitime devam edildiği açıklandı.

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