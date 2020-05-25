Emet’te sokak hayvanları unutulmadı

Emet Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla aç kalan sokak hayvanları için seferber oldu.

İnsanların evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları yiyeceksiz bırakmayan belediye zabıta ekipleri, ilçenin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına yiyecek bıraktı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, "4 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için gerekli çalışmaları titizlikle yapıyoruz. İlçe genelinde besi odakları sayısını artıracağız. Tüm canlılar için sokaktayız. Sizler evinizde kalın kendi sağlınıza ve devletimizin bekasına yardımcı olun. Şu anki etkinliğimizde sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için tüm mahallelerimize besleme odaklarını yerleştirdik. Bundan sonra Emet’te sokakta gezinen hiçbir aç sokak hayvanını görmeyeceğiz inşallah. Daha büyük projemizde sokak hayvanları barınak projemiz vardı. Bu proje için çalışmalar başladı. Projeyi hayata geçirdiğimizde inşallah bu sorunu da temelli çözmüş olacağız. Sizler kendi sağlınız ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen evinizde kalın. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım” dedi.

