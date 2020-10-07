YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet’te yasağa uymayan vatandaşlara ceza yazıldı

Emet’te yasağa uymayan vatandaşlara ceza yazıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.10.2020 08:14 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarında polis ekipleri gün boyu denetim gerçekleştirdi.Sigara içmenin yasaklandığı pazarda, girişte vatandaşların ateşlerini ölçme, mesafeli tezgah açımı, maske ve dezenfekte kullanımı, ürünleri seçmeden alma, fiyat denetimleri ve GBT sorgulamaları gibi çalışmalar ile gün boyu pazar alanı denetim altında tutuldu.Emet Emniyet Müdürü Emre Vural’ın katıldığı denetimlerde, maske takmayan ve kimlik taşımayan 2 kişiye 900 TL para cezası uygulandı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarında polis ekipleri gün boyu denetim gerçekleştirdi.
Sigara içmenin yasaklandığı pazarda, girişte vatandaşların ateşlerini ölçme, mesafeli tezgah açımı, maske ve dezenfekte kullanımı, ürünleri seçmeden alma, fiyat denetimleri ve GBT sorgulamaları gibi çalışmalar ile gün boyu pazar alanı denetim altında tutuldu.
Emet Emniyet Müdürü Emre Vural’ın katıldığı denetimlerde, maske takmayan ve kimlik taşımayan 2 kişiye 900 TL para cezası uygulandı. Gün boyu ilçe giriş ve çıkışlarında araç ve GBT sorgusu da yapıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:55
Öğle
12:53
İkindi
16:06
Akşam
18:41
Yatsı
19:58

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.