Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, kendine ünlü bir sevgili arıyor olabilir. Ünlü oyuncu bir flört uygulamasına kayıt oldu. Dizideki Daenerys Targaryen karakteriyle dünya çapında tanınan 34 yaşındaki İngiliz oyuncu, ünlülerin flört bulma uygulaması olarak bilinen Raya’da kişisel profil açtı.

"Zenginler ve ünlüler için" seçkin bir uygulama olarak bilinen Raya’ya üye olabilmek için başvuru sahiplerinin komite tarafından onaylanması gerekiyor.

İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan Clarke, geçen yaz film yapımcısı Tom Turner ile birlikteydi, ancak şimdi yalnız olduğu biliniyor. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Flört bulmak karantinadayken zordu ama bazı arkadaşlar Emilia'yı Raya'ya girmeye ikna etti. O da bir göz atmayı kabul etti" dedi.

Bir başka kaynak da Clarke’ın, umduğunu bulamadığı gerekçesiyle profilini sildiğini iddia etti.

Clarke, 2018 yılında yönetmen Charlie McDowell ile ilişkiye başlamış, bir yıl sonra ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun aşk defterinde bugüne kadar James Franco ve Seth MacFarlane de yer aldı.



