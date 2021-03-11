MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu

Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu

11.03.2021 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu

İlişkilerde aradığı istikrarı yakalayamayan, kısa sürede ayrılık kararı alan Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, ‘seçkinlerin ve ünlülerin kabul edildiği’ bir ilişki uygulamasına kayıt yaptırdı.

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, kendine ünlü bir sevgili arıyor olabilir. Ünlü oyuncu bir flört uygulamasına kayıt oldu. Dizideki Daenerys Targaryen karakteriyle dünya çapında tanınan 34 yaşındaki İngiliz oyuncu, ünlülerin flört bulma uygulaması olarak bilinen Raya’da kişisel profil açtı.

"Zenginler ve ünlüler için" seçkin bir uygulama olarak bilinen Raya’ya üye olabilmek için başvuru sahiplerinin komite tarafından onaylanması gerekiyor.

İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan Clarke, geçen yaz film yapımcısı Tom Turner ile birlikteydi, ancak şimdi yalnız olduğu biliniyor. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Flört bulmak karantinadayken zordu ama bazı arkadaşlar Emilia'yı Raya'ya girmeye ikna etti. O da bir göz atmayı kabul etti" dedi.

Bir başka kaynak da Clarke’ın, umduğunu bulamadığı gerekçesiyle profilini sildiğini iddia etti.

Clarke, 2018 yılında yönetmen Charlie McDowell ile ilişkiye başlamış, bir yıl sonra ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun aşk defterinde bugüne kadar James Franco ve Seth MacFarlane de yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Kara tangasıyla çıktı! Şoke eden pozlarKara tangasıyla çıktı! Şoke eden pozlar
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Eşini öldüren kamyonun kapısında asılı kaldı

Eşini öldüren kamyonun kapısında asılı kaldı

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Ölüm haberi herkesi yıktı! Sağlık bakanı duyurdu

Ölüm haberi herkesi yıktı! Sağlık bakanı duyurdu

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Diğer Haberler

Survivor Aycan'dan sonra Mert Öcal'dan da açıklama geldi! İç çamaşırı yerine...

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi

Kimseyi çağırmadan evlendiler!

Devrim Yakut kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte hayat hikayesi!

Devrim Yakut kimdir?

Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kutsi ile Gaziantep’te evlendi

Kutsi ile Sibel Ülker sessiz sedasız evlendi

Yıldız Kaplan’dan Karahan Çantay isyanı

Yıldız Kaplan’dan Karahan Çantay isyanı

Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Merve, Ferda'ya vuruyor!

Akrep 14. bölüm fragmanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.