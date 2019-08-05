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Emilia Clarke mutfakta! İnat etti başardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

Game of Thrones'un efsane karakteri olarak popülerlik kazanan Emilia Clarke mutfağa girdi! Güzel oyuncu inat etti merdanesiz makarna açtı.

Emilia Clarke mutfakta! İnat etti başardı

Game of Thrones dizisinde canlandırdı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle bütün dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emilia Clarke mutfağa girdi.

Arkadaşlarına makarna yapan ünlü oyuncu paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Evet, makarna yaptım. Makinesiz, şefsiz, merdanesiz. Ve insanlara "merdaneye ihtiyacın var" sözlerinin aksini kanıtladım. Bir şişe ve 4 saatinizi vermeniz gerekiyor' notunu yazdı.

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Ünlü oyuncunun paylaşımı 15 saatte 1.7 milyon beğeni aldı. Emilia Clarke, Game of Thrones dizisiyle ekranlara damga vurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
emilia Clarke Daenerys Targaryen

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